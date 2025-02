Dopo i litigi con Stefania Orlando, prosegue il momento non ottimale di Alfonso D’Apice, che ha discusso anche con Mariavittoria Minghetti. Nel dettaglio, tutto è successo dopo che alcuni concorrenti hanno decorato delle felpe per San Valentino. Lorenzo, Shaila, Chiara e Alfonso si sono messi all’opera e dopo aver decorato le maglie come volevano loro, hanno urlato davanti alle telecamere: “Viva l’amore vero!”. Mariavittoria Minghetti, allora, ha fatto una battuta, dicendo: “E allora diciamo Helena e Javier”.

Le sue parole hanno fatto infuriare Alfonso, che non ha reagito affatto bene: avvicinandosi alla compagna ha dichiarato “Ma pensi che mi pungi con queste battutine? Stai con Stefania, hai scelto”. Secondo Mariavittoria, Alfonso D’Apice è totalmente cambiato, ormai è completamente un altro rispetto a quello che è entrato nella casa del Grande Fratello.

Alfonso D’Apice, i compagni: “È cambiato, più presuntuoso”

Il comportamento e la reazione stizzita di Alfonso D’Apice ad una semplice battuta di Mariavittoria Minghetti hanno fatto storcere il naso ai concorrenti che non hanno affatto apprezzato le sue parole e il suo non voler stare al gioco. Per questo, una volta sola, Amanda Lecciso ha parlato con Stefania Orlando spiegando come secondo lei si tratti di un altro Alfonso rispetto a quello che è entrato nella casa.

Secondo Amanda, infatti, Alfonso è cambiato completamente, diventando più presuntuoso. Un comportamento, il suo, non apprezzato da Amanda ma neppure da Stefania Orlando, che ha già discusso con lui nei giorni passati. Secondo Stefania, Alfonso si comporta così perché “deve crearsi dei nemici”.

