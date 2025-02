C’è un nuovo concorrente nell’occhio del ciclone al Grande Fratello: Alfonso D’Apice. L’ex volto di Temptation Island è ormai da settimane nel reality di Canale 5 e proprio quando siamo sempre più vicini alle battute finali qualcuno inizia a storcere il naso nei suoi confronti per via di atteggiamenti poco graditi e di uscite che non hanno trovato il favore del web. C’è chi lo attacca, chi lo critica, ma anche chi lo difende; dopo Valerio Palma anche Antonio Maietta – entrambi ex protagonisti di Temptation Island – ha voluto esprimere un messaggio di sostegno nei confronti dell’ex compagno di avventura seppur in un altro reality.

“Per me non è un amico, di più; lo considero un fratello”, inizia così Antonio Maietta – ex volto di Temptation Island – la sua difesa in favore di Alfonso D’Apice al centro delle discussioni per alcune parole e comportamenti al Grande Fratello. Il napoletano ha voluto sottolineare il carattere genuino del conterraneo stroncando così le accuse rivolte nei suoi confronti sia da parte di alcuni utenti del web che da parte di alcuni coinquilini. “Non è cattivo e nemmeno maleducato; è una persona come noi. Non ha esperienze televisive come le persone che lo criticano. Iago Garcia che fa l’attore sa benissimo come funziona il mondo della televisione…”.

Antonio Maietta, ex Temptation Island: l’appello per Alfonso D’Apice al Grande Fratello

Antonio Maietta ha dunque preso di mira anche Federico Chimirri, proprio in virtù del passato in comune a Temptation Island: “Fatti un esame di coscienza”. Poi, in favore di Alfonso D’apice, è arrivato un vero e proprio appello al popolo napoletano affinché attraverso non perda di vista il televoto sostenendo dunque il concorrente. “Votiamo Alfonso, facciamo la lotta a questi ‘faccia verde’ dentro la Casa che lo vogliono distruggere”. L’ex concorrente di Temptation Island ha anche azzardato la sua tesi: a suo dire Alfonso D’Apice sarebbe finito al centro delle critiche perchè, tolti Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, non ci sarebbe nessun altro attaccabile. “Noi napoletani abbiamo un cuore enorme quindi riusciremo a non far uscire Alfonso”, ha chiosato Antonio Maietta.