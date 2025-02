È stato uno dei momenti più divertenti del GF quando Alfonso D’Apice ha avuto modo di incontrare il presunto flirt della sua ex fidanzata Federica Petagna. E il perché è presto detto: hanno litigato in giardino in napoletano, dicendosele di tutti i colori, e tirando fuori il fatto che Antonio vende i cornetti. Come se ci fosse qualcosa di male, dato che il ragazzo non è di certo un vip solo perché ha partecipato a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia.

Ieri Alfonso è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello con gioia di alcuni concorrenti che non sopportavano più la sua presenza nella casa (tra cui Iago, Stefania, Helena e altri) e tristezza di Chiara Cainelli, che è la sua fidanzata. Poteva mai Antonio Fico non pungerlo sui social con una bella frecciatina?

Alfonso D’Apice, frecciatina dell’ex di Federica Petagna: “È tempo di lavorare”

“I tempi belli sono passati, ora è il momento di lavorare”: queste sono le parole che Antonio Fico ha preso in prestito da una canzone napoletana in un video sul suo profilo TikTok dove lui si mostra impegnato a lavorare nel suo bar con i suoi amati cornetti che tra l’altro pare siano stati molto graditi da Federica Petagna.

Il presunto flirt dell’ex fidanzata di Alfonso D’Apice gli ha voluto mandare un messaggio chiaro e semplice da quando è stato annunciata l’eliminazione dalla casa più spiata d’Italia. La casa ora appare sempre più divisa in due: da una parte coloro che gravitano attorno alla coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e dall’altra chi crede nella coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. Chi riuscirà ad agguantare la vittoria finale? Lo si scoprirà solamente a fine marzo quando questa lunghissima edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini si concluderà.

