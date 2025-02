Nell’ultima puntata del Grande Fratello Alfonso D’Apice è stato eliminato dal gioco. Un colpo di scena che nessuno si aspettava, soprattutto dopo la nascita dell’amore con Chiara Cainelli che è scoppiata a piangere dopo la sua uscita. L’ex fidanzato di Federica Petagna a Temptation Island ha tenuto a ringraziare tutti per averlo sostenuto fino a quel momento e per averlo fatto arrivare quasi alla finale del gioco.

Lunedì 17 febbraio 2025 Alfonso D’Apice è stato il concorrente meno votato e di conseguenza ha dovuto abbandonare il reality di Canale 5. Chiara Cainelli è scoppiata in lacrime disperata e Beatrice Luzzi ha messo il carico da novanta commentando con queste parole: “Per una donna è entrato e per una donna è uscito“. Cesara Buonamici ha invece posto l’attenzione sugli screzi degli ultimi giorni al Grande Fratello, secondo lei motivazione della sua eliminazione al televoto. Stefania Orlando, come Beatrice Luzzi, la pensano diversamente: secondo loro Alfonso D’Apice avrebbe iniziato a mostrare finalmente la sua vera personalità.

Alfonso D’Apice, le prime parole sui social dopo eliminazione dal Grande Fratello

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello, Alfonso D’Apice ha voluto dire la sua sull’esperienza nel reality di Alfonso Signorini. Intervistato dalla pagina ufficiale su Instagram ha fatto sapere di stare bene, con un unico rimorso: “Mi dispiace che non ho potuto portare il nome di Napoli più avanti. È stata una bellissima esperienza. Un bacio!“. Intanto, Chiara Cainelli è rimasta scottata da questa notizia soprattutto dopo il flirt che i due avevano intrapreso dopo poco tempo nella casa. La ragazza ha voluto sfogarsi con gli altri inquilini, arrabbiata per la loro ipocrisia e falsità, convinta però di rimanere nel reality: “So per certo che io non posso mollare”, ha detto facendosi forza per andare avanti anche senza il fidanzato.”