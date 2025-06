Dopo le dure parole della mamma di Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice risponde con un gesto che non è passato inosservato ai fan del Grande Fratello.

Il Grande Fratello è finita ormai da tre mesi ma gli ex concorrenti continuano ad infiammare i social in attesa della nuova edizione. Negli ultimi giorni, sul web, è esplosa la polemica tra Rossy Rodriguez, mamma di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. La mamma di Chiara, con un commento sui social, ha accusato Alfonso di aver allontanato la figlia da lei. Tutto è iniziato da un commento che la mamma della Cainelli ha lasciato su Facebook svelando alcuni dettagli del suo rapporto con la figlia.

“Signora, io non auguro a sua figlia un fidanzato come Alfonso, per carità. Lo sa che non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal GF? E che il 20 giugno, giorno del mio compleanno, Chiara ha postato una foto con la mamma di lui e a me non ha fatto neanche gli auguri?”. Parole durissime che sono diventati virali scatenando anche le reazioni dei diretti interessati, in primis di Alfonso D’Apice.

La reazione di Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli alle parole della mamma di lei

Le parole di Rossy Rodriguez hanno scatenato anche i commenti degli utenti di X che si sono divisi schierandosi sia dalla parte della mamma di Chiara ma esortando anche tutti a capire i motivi di tale gesto. Tuttavia, di fronte alle parole della madre, Chiara Cainelli ha preferito non commentare scegliendo la strada del silenzio mentre un gesto di Alfonso non è passato inosservato.

Alfonso, infatti, pur non rilasciando dichiarazioni, non commentando le parole della mamma di Chiara ed evitando qualsisia riferimento alla situazione, ha reagito smettendo di seguire su Instagram la signora Rossy Rodriguez che, a sua volta, aveva già smesso di seguire il fidanzato della figlia.

