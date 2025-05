Finisce amaramente l’amicizia del gruppo di Lorenzo Spolverato dato che il ragazzo non parla più nè con l’ex fidanzata Shaila Gatta nè con Zeudi Di Palma. Eppure i tre sembravano essere inseparabili durante il Grande Fratello dato che tutti avrebbero scommesso sul continuum del loro rapporto anche al di fuori della casa. Ma adesso spunta anche un’altra rottura, quella ‘denunciata’ da Alfonso D’Apice. Il napoletano ha dichiarato che la fidanzata Chiara Cainelli sta molto male per la fine dell’amicizia con Shaila e Zeudi.

Quella che sembrava un’amicizia profonda e sincera è diventata in poco tempo solo fumo, dato che come ha rivelato l’ex di Federica Petagna, le due ragazze non hanno più voluto sentire Chiara Cainelli arrivando a fare gesti anche piuttosto indicativi di quanto successo. Uno tra questi il fatto che una volta uscite dal reality, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta hanno tagliato fuori la trentina da tutti gli eventi organizzati e dai social dato che le due ragazze hanno smesso di seguirla. Chiara aveva anche organizzato il suo compleanno invitandole alla festa, ma loro non si sono presentate. Cosa sarà mai successo?

Alfonso D’Apice su Zeudi: “Mi sembra tutto molto strano“

Chiara Cainelli, secondo il racconto di Alfonso D’Apice sta soffrendo molto per la fine dell’amicizia con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Un rapporto terminato apparentemente in maniera improvvisa, dato che lei ha comunque tentato di invitarle in diverse uscite senza ottenere esito positivo. “Non c’è mai stato un incontro o un confronto. Una sera ci dovevamo vedere, ma non è successo”, ha spiegato sui social Alfonso D’Apice, dicendo che dopo un incontro con Lorenzo, Shaila Gatta ha tolto il segui ad entrambi i fidanzati. L’ex concorrente di Temptation Island si è detto senza parole e stupito di quello che stava succedendo: “Io sono stato vicino a Chiara perché lei c’è stata male, si è sentita un po’ esclusa e messa da parte”.

Tra le cose che hanno stupito tutti è stata la mancata presenza di Zeudi al compleanno di Chiara Cainelli. L’ex Miss Italia avrebbe declinato l’invito: “Lei mi ha tolto il segui e la stessa cosa ha fatto sua madre. Mi è sembrato molto strano”, ha spiegato Alfonso D’Apice.