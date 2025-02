Momento romantico al Grande Fratello durante la puntata di giovedì 20 febbraio 2025, quando Alfonso D’Apice è stato uno dei protagonisti assoluti dopo l’eliminazione di lunedì. Il conduttore ha voluto fare un grande regalo all’imprenditore napoletano e alla sua fidanzata Chiara Cainelli, chiamando la ragazza nel Superled. I due si sono abbracciati e baciati calorosamente dicendo di essersi mancati molto. Ma a stupire e commuovere i fan sono state le parole di Alfonso D’Apice: “Scusami se non te l’ho detto in Casa, ma ho capito bene ora che sono uscito che ti amo tantissimo“.

Helena Prestes piange in diretta: "Non voglio parlare di mamma"/ "Dopo anni ho fatto pace con papà"

Lei non ha esitato e ha risposto di corrispondere il suo amore, felicissima e innamoratissima. Poi, Alfonso ha continuato facendole presente che le loro idee sono giuste, e le ha consigliato di continuare per la sua strada: “Vai più avanti possibile e non ti fidare“. le ha detto. A quel punto il conduttore ha avuto dei dubbi sul fatto che Alfonso D’Apice stesse dando dei consigli troppo mirati a Chiara Cainelli: “Le stai facendo il lavaggio del cervello?” ha chiesto. Ma l’ex concorrente ha continuato: “Io ho fatto un errore dettato dalla pressione che c’è qui in Casa e volevo dimostrare che le mie idee erano giuste. Questo lo confermo, ma dovevo andare più piano e non così forte“.

Perché hanno litigato Helena e Javier: pace fatta e dichiarazione d'amore al GF/ "Sono innamorato"

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, le raccomandazioni per il Grande Fratello: “Non fare come me”

“Non fare il mio errore“, ha detto Alfonso D’Apice in diretta al Grande Fratello parlando con Chiara Cainelli. Lei, emozionatissima non ha fatto altro che abbracciarlo anche se poi il conduttore ha messo i bastoni fra le ruote parlando di un presunto flirt tra Lorenzo Spolverato e la ragazza, poi smentito categoricamente da tutti quanti nonostante i vecchi like sui social di qualche anno fa. Alfonso D’Apice ha poi promesso a Chiara che fuori dal Grande Fratello sta già organizzando tutto, e che quindi può restare tranquilla.