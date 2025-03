Alfonso D’Apice si schiera nella lite tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, entrate insieme nella casa del Grande Fratello tre mesi fa, sono sempre state molto amiche. Nell’ultima settimana, tuttavia, complice un gesto di Zeudi contro Lorenzo Spolverato, Chiara ha rivalutato l’amicizia con la Di Palma, rea di aver messo in discussione Chiara come amica accusandola di non averla tutelata. Dopo qualche giorno di freddezza, le due stanno riprovando a ricucire la spaccatura anche se Chiara, parlando con Shaila, Lorenzo e Giglio, ha ammesso di avere ancora qualche dubbio. Chi, invece, è convinto della sincerità di Zeudi è Alfonso D’Apice che si è espresso sui social.

“Facciamo chiarezza. Ricevo centinaia di messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi, e voglio rispondere in modo diretto. Ho sempre difeso Chiara, sia dentro che fuori dalla casa, anche a costo di mettermi in cattiva luce e di crearmi nemici”., scrive inizialmente Alfonso. “Chiara è una ragazza intelligente, sa come proteggersi da sola, e se mai ci dovesse essere bisogno, la proteggerò come ho sempre fatto. Però, questa volta non credo che sia il caso. Quello che mi distingue dagli altri è la sincerità: dico sempre ciò che penso, senza filtri, e anche oggi non nasconderò nulla. Spero che Chiara capisca che l’unica vera amicizia, senza interessi o secondi fini, che esiste in quella casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla casa si renderà conto di tante cose. Non interverrò durante la puntata, non voglio influenzare le sue scelte: questo è il suo percorso, e farà ciò che riterrà giusto per sé, ognuno gestisce le amicizie a modo proprio”, aggiunge.

Il web contro Alfonso D’Apice: “Innamorato del fandom di Zeudi”

“Per quanto mi riguarda, Zeudi è e rimarrà una mia amica“. Finisce così il lungo messaggio scritto da Alfonso D’Apice che, indirettamente, prende le distanze da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato schierandosi con Zeudi Di Palma a cui, secondo l’ex gieffino, dovrebbe credere la fidanzata Chiara. Le parole di Alfonso, però, hanno scatenato la bufera sul web. Su X, però, molti utenti stanno accusando Alfonso di essersi schierato con Zeudi perché consapevole della forza del fandom che, così facendo, continuerebbe a sostenere Chiara assicurandole un posto in finale.

Su X, effettivamente, il fandom di Zeudi si è già espresso promettendo agli haters dell’ex Miss Italia nonché ai fan degli Shailenzo con cui l’alleanza si è rotta dopo la lite tra Shaila e Zeudi, che sarà proprio Chiara ad andare in finale.