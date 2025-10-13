Alfonso Massimo Carotenuto e Antonella Carbone sono i genitori di Giulio Carotenuto del Grande Fratello: tra loro un legame fortissimo

Potrebbe essere tempo per l’arrivo di una prima sorpresa nella Casa del Grande Fratello e il destinatario potrebbe essere Giulio Carotenuto. Ieri il concorrente ha festeggiato il suo trentesimo compleanno, una tappa molto importante, celebrata con i compagni d’avventura ma senza le persone per lui più importanti: i suoi genitori. Alfonso Massimo Carotenuto e Antonella Carbone sono i genitori di Giulio Carotenuto e sono proprio loro, insieme alla sorella, ad aver fatto al gieffino gli auguri attraverso un post pubblicato su Instagram che sottolinea quanto siano fieri dell’uomo che è diventato.

“Sei diventato un uomo che sa unire la testa e il cuore: – si legge nel post – un medico che cura con competenza, ma soprattutto con umanità.” E ancora: “Ti abbiamo visto partire per l’Africa con la valigia piena di speranza e il desiderio di aiutare chi ha meno. E ora ti vediamo affrontare una nuova sfida, diversa ma ugualmente intensa, con la stessa autenticità e passione che ti hanno sempre contraddistinto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Carbone (@anto_carbone01)

Alfonso e Antonella sono i genitori di Giulio Carotenuto del Grande Fratello: uniti anche dall’amore per la medicina

Stima e amore quella che i genitori di Giulio hanno dimostrato attraverso queste parole e che potrebbero dimostrare anche in diretta su Canale 5, qualora il Grande Fratello darà loro la possibilità di inviare almeno un saluto al ragazzo, per fargli personalmente gli auguri. D’altronde, in questi pochi giorni vissuti nella Casa, il gieffino ha già ammesso di avere con la sua famiglia un legame fortissimo. Mamma e papà sono sempre stati al suo fianco e lo hanno guidato nelle scelte personali ma anche lavorative. Il lavoro stesso di odontoiatra arriva dalla passione trasmessagli dal suo papà, che fa lo stesso mestiere. Mamma Antonella, invece, non è un medico “ma ormai è anche lei un’esperta”, ha ammesso Giulio.

