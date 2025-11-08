Raffaella Fico non dimentica i suoi genitori Alfonso e Antonietta, anche se da quando non ci sono più si sente molto sola...

Raffaella Fico è sempre stata molto legata ai suoi genitori, Alfonso e Antonietta. Purtroppo, da diversi anni, la showgirl ha dovuto fare a meno di entrambi. Il padre è scomparso circa quindici anni fa, mentre la mamma è morta nel 2020. E’ stato un fulmine a ciel sereno per Raffaella Fico, che non era pronta per rinunciare al suo appiglio materno. “I miei genitori purtroppo non li ho più, papà è mancato tempo fa; mamma due anni e mezzo fa”, ha raccontato qualche tempo fa la modella in una intervista a Verissimo.

La morte dei suoi genitori, Alfonso e Antonietta, ha segnato negativamente la sua vita. Benché siano passati anni dalla loro scomparsa, non c’è giorno che Raffaella Fico non pensi a loro. “Mamma era la mia spalla, parlavo tanto con lei, mi confidavo e il vuoto che ha lasciato è enorme”, le parole della showgirl nel vis a vis con Silvia Toffanin.

Raffaella Fico e il rapporto speciale coi suoi genitori: “Dopo la loro morte mi son ritrovata da sola”

“Quando ti ritrovi da sola è difficile”, la confessione struggente di Raffaella Fico nel salotto di Silvia Toffanin. La mancanza dei suoi genitori si fa sentire soprattutto nei momenti difficili, quando Raffaella vorrebbe semplicemente confidarsi con loro o chiedere un parere. Ancora più bruciante, forse perché più fresca, la morte di mamma, in seguito ad una malattia che hanno affrontato assieme fino alla fine.

“E’ stata dura ma ne vado fiera, mia mamma mi ha trasmesso la fede. Donne come lei non nasceranno più, era forte e aveva il cuore nobile”, ricorda commossa Raffaella Fico. La showgirl aveva parlato dei suoi genitori anche durante l’esperienza di qualche anno fa al Grande Fratello, confidandosi con alcuni compagni di avventura e condividendo con loro le sue ferite.