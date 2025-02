Alfonso e Mariavittoria avevano un accordo per una relazione al Grande Fratello?

Colpo di scena nella casa del Grande Fratello, a pochi giorni dall’eliminazione di Alfonso D’Apice dal reality di Canale Cinque, spuntano a galla segreti e indiscrezioni riguardo al rapporto tra l’ex fidanzato di Federica Petagna e Mariavittoria Minghetti, i due infatti sembravano essersi messi d’accordo per intraprendere una relazione, nonostante le storie già iniziate con Tommaso Franchi e Chiara Cainelli.

Si tratta di un piano che Alfonso e Mariavittoria avrebbero architettato ma che è poi saltato a causa dell’uscita di scena del gieffino dal programma, sui social intanto i fan del Grande Fratello hanno recuperato dei video e dei filmati in cui i gieffini si parlano in codice, dove parlano di giorni o settimane in cui avrebbero dovuto dare il via a questo rapporto.

Alfonso e Mariavittoria si erano avvicinati al Grande Fratello: decisiva la crisi di Tommaso?

Durante il percorso vissuto nella casa del Grande Fratello, Alfonso e Mariavittoria si erano avvicinati, poco dopo l’ingresso nel reality dell‘ex fidanzato di Federica Petagna. Un interesse che sembrava ricambiato anche da parte della Dottoressa, che nel frattempo flirtava già da un po’ di tempo con Tommaso Franchi, che andò in crisi proprio nel momento in cui spuntò a galla la questione, con l’idraulico toscano che si lasciò andare a un duro sfogo con Mariavittoria.

Insomma, il feeling tra Alfonso e Mariavittoria affonda radici profonde nella casa del Grande Fratello, con la gieffina che poi decise di lasciar perdere la questione e concentrarsi unicamente sulla storia con Tommaso Franchi.

