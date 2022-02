Alfonso gela Katia: “Pippo Baudo non ne ha voluto sapere”/ “Se la tira e…”

Katia Ricciarelli eliminata, raggiunge Alfonso Signorini nello studio centrale del Grande Fratello VIP e parla della sua esperienza dentro la casa. Naturalmente si parla anche dei suoi grandi amori storici, tra cui quello vissuto con Pippo Baudo. Il conduttore la gela quando le dice che Pippo si sarebbe rifiutato di salutarla: “Abbiamo chiesto più volte a Pippo Baudo un saluto o un abbraccio attraverso un video ma lui non ne ha voluto sapere”. “Ma ha fatto bene”, risponde con ironia Katia.

Alfonso Signorini deluso da Pippo Baudo: “Mi ha sorpreso la sua posizione ferma nei confronti di Katia Ricciarelli”

Signorini, però, si fa più serio ed esprime la sua idea alla soprano: “Questa cosa mi ha fatto un po’ specie perché tu nei confronti di Pippo hai sempre avuto grandi parole d’affetto, mi ha sorpreso trovare questa sua posizione ferma”. La Ricciarelli non si strappa i capelli e interpreta con leggerezza la decisione Baudo: “Probabilmente lui non amerà questa cosa che sono venuta al Grande Fratello, perché lui in questo senso è uno che se la tira un po’”, spiega tra gli applausi del pubblico.

