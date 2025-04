Ormai il Grande Fratello è finito e già si volge lo sguardo alla prossima edizione che potrebbe non essere più condotta da Alfonso Signorini, che ha svelato di non volerne parlarne almeno per ora perché è ufficialmente in vacanza. Le due donne, che devono ancora realizzare di essere arrivate in finale e che una delle due ha vinto, hanno vissuto un bagno di folla piuttosto importante con la speranza che possa durare nei mesi successivi.

"Shailenzo e Zelena nel cast di The Couple 2025": indiscrezione/ Gli ex Grande Fratello rientrano nella Casa?

Intanto il conduttore del GF ai microfoni del Tg5 ha commentato la vittoria di Jessica Morlacchi, ma anche e soprattutto il secondo posto di Helena Prestes: “Mi dispiace per lei, ma ha già vinto in amore”. Infatti la modella brasiliana può contare sul suo fidanzato Javier Martinez con cui già starebbe pensando alla convivenza e al matrimonio. Se sono rose fioriranno, come dice il proverbio.

Perché Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello 2025?/ “Tutto merito del fandom di Zeudi”

Alfonso Signorini sulla vittoria di Jessica: “È la ragazza della porta accanto”

“La vittoria di Jessica è quella della ragazza della porta accanto, che ha fatto della normalità e della semplicità il suo stile di vita” ha detto Alfonso Signorini ai microfoni del Tg5 a proposito di Jessica Morlacchi che ieri è riuscita a battere all’ultimo secondo Helena Prestes, che aveva battuto la favorita Zeudi Di Palma, che ha visto il suo fandom sgretolarsi davanti gli occhi, considerando che neanche Chiara è riuscita a salvarsi quando si è scontrata con la ragazza romana.

Da una parte la modella brasiliana, che nella casa più spiata d’Italia, ha trovato l’amore di Javier Martinez, dall’altra la cantante non ha trovato qualcuno che le facesse battere il cuore, però alla fine può rassicurarsi con un getto importante sul suo conto corrente. Cosa ha detto Cesara Buonamici? Ha detto di essere stata felice per la sua vittoria e che è sicura che il pubblico riavrà la ragazza che hanno imparato ad amare fin dall’inizio.

Jessica Morlacchi, mistero Luca Calvani al Grande Fratello/ La dichiarazione dell'attore spiazza tutti