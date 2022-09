Alfonso Pedraza all’Inter?/ Calciomercato news, l’alternativa è Pasquale Mazzocchi

Non si placa il lavoro in casa Inter in vista del prossimo calciomercato, quello che si aprirà in inverno, e a riguardo la dirigenza nerazzurra avrebbe già una serie di nomi cerchiati in rosso sul proprio taccuino, a cominciare da quello di Alfonso Pedraza. La compagine meneghina intende individuare un nuovo rinforzo per la fascia sinistra in vista del gennaio 2023 dopo il vuoto, per ora non colmato, lasciato da Ivan Perisic, e durante il recente vertice di mercato fra l’amministratore delegato Beppe Marotta e mister Simone Inzaghi, è appunto emerso il nome del calciatore di proprietà del Villarreal.

A sottolineare l’interesse del Biscione è in particolare La Gazzetta dello Sport, ricordando come Pedraza fosse già stato attenzionato dai vice campioni d’Italia durante il mercato estivo (così come dalla Roma), prima di finire nel dimenticatoio. L’esterno spagnolo ha diversi estimatori in casa Inter ma è anche vero che ha un prezzo non proprio così economico, visto che per i Sottomarini Gialli servirebbe un’offerta superiore ai 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER, ALFONSO PEDRAZA E PASQUALE MAZZOCCHI NEL MIRINO

Del resto stiamo parlando di un giocatore di 26 anni, con ancora ampi margini di crescita e che in campo può essere schierato in tutti i ruoli della corsia mancina quindi terzino, centrocampista ed esterno d’attacco. L’alternativa ad Alfonso Pedraza si chiama Pasquale Mazzocchi, 27enne giocatore di proprietà della Salernitana il cui cartellino è sicuramente ben più abbordabile.

Si tratta di un ragazzo che è letteralmente esploso, al punto da conquistare la maglia della nazionale italiana, e che avrebbe rapito mister Inzaghi per la sua velocità e la sua capacità di giocare sia a destra quanto a sinistra. L’Inter, sempre in base a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe già chiesto informazioni a Salerno, trovando le porte aperte. Bisognerà però prima fare un po’ di cassa, e ancora una volta si fa il nome di Robin Gosens, ad un passo dal Bayer di Leverkusen in estate: vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

