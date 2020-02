Alfonso Pepe è morto, addio al re dei pasticcieri/ Era malato da tempo

Lutto nel mondo della pasticceria: è morto Alfonso Pepe, uno dei maestri italiani più famosi. Dopo due anni di lotta contro un male incurabile, il re dei pasticcieri non ce l’ha fatta. La sua attività di Sant’Egidio del Monte Albino è diventata famosa in tutto il mondo e la sua mission ha raccolto sempre ampi consensi, ovvero utilizzare esclusivamente ingredienti genuini del territorio. Pepe, scomparso all’età di 55 anni, ha raccolto riconoscimenti in tutto il globo: dal 1° posto come Miglior panettone d’Italia per Gazza Golosa nel 2016 alla medaglia di Slow Food per il miglior panettone artigianale, senza dimenticare la selezione nei migliori 10 panettoni e pandori artigianali del Paese per il Gambero Rosso. Grande cordoglio sui social network, un pezzo della storia italiana che se ne va…

ALFONSO PEPE E’ MORTO, IL SALUTO DI IGINIO MASSARI

Uno dei primi a dare l’addio al noto pasticciere è stato il pizzaiolo Gino Sorbillo, che lo ha salutato con un emozionante messaggio pubblicato sui social network: «Rip Alfonso Pepe, da oggi delizierai tutto il paradiso fratello mio. Siamo tutti sconvolti e senza parole. Alfonso Pepe per sempre nei nostri cuori». Sara Bonomino di Gambero Rosso ha commentato: «Lui, uomo del Sud, ha raccolto il sole e lo splendore delle sue terre e, grazie alla sua arte raffinata, lo ha raccontato nel dolce del Nord per eccellenza». Infine, il messaggio commosso di Iginio Massari: «Oggi se ne va anche una parte di me. L’Italia perde un’Eccellenza della Pasticceria».

