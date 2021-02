Alfonso Signorini “Alda d’Eusanio e Antonella Elia? Orrende”/ “Mario Balotelli..”

Alfonso Signorini si definisce cinico, come tutti un po’ in tv, ma anche il regista di questo Grande Fratello vip 2020 più che il domatore o il conduttore, e poi si rivela sorpreso dall’affetto del pubblico in tutti questi mesi e di come i vipponi siano diventati “vicini di casa” per tutti gli italiani che li seguono ormai da mesi due volte a settimana. Con queste parole Alfonso Signorini prova a raccontarsi in un’intervista a La Repubblica in cui allontana da sé lo spettro del potere sicuro che, anche se qualcuno lo pensa, a “lui non freghi niente” di tutto questo. Il conduttore ama fare il mattatore e mettersi in gioco ma ammette anche che è facile cadere quando si è in onda 24 ore su 24 proprio come è successo ad alcuni dei suoi concorrenti. In particolare, nella stessa intervista, passa in rassegna quelli che sono stati i momenti più complicati di questa edizione partendo proprio dalla lite Antonella Elia/Samantha de Grenet.

Alfonso Signorini “Alda d’Eusanio scheggia impazzita”, poi dice la sua su Antonella Elia e Mario Balotelli…

Signorini risponde a proposito: “Antonella Elia contro Samantha De Grenet, Alda d’Eusanio che accusa il compagno della Pausini… orrende. Mi pento di non aver sentito la battura di Mario Balotelli, ho rimproverato i miei. La Elia ha sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta. Ho sbagliato. Quando ho sentito Ada mi sono agghiacciato e ho capito che era una scheggia impazzita e ho voluto l’espulsione immediata“. Alfonso Signorini, infine, ha detto la sua anche su Barbara d’Urso affermando che lavora molto “come una pazza” e quindi è normale anche per lei ogni tanto fare qualche passo falso, proprio come è successo in questo suo lungo Grande Fratello vip 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA