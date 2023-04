Alfonso Signorini, annullata la festa post GF Vip/ “Preoccupato per Berlusconi…”

Alfonso Signorini, slitta la data del party conclusivo del GF Vip: l’indiscrezione di Alessandro Rosica

Ogni gara prevede un alto tasso di competizione e le rivalità possono sfociare in accese discussioni e commenti al veleno. Tutto però sbiadisce al termine della contesa e il GF Vip può esserne un esempio. Non a caso, il conduttore Alfonso Signorini aveva organizzato una festa conclusiva con tutti i protagonisti per festeggiare i mesi di successi colmi di emozioni e colpi di scena. Stando però ad alcuni rumors circolati in rete e avanzati principalmente da Alessandro Rosica – esperto “social” di gossip – il tutto sarebbe saltato per via di una preoccupante notizia di cronaca.

Alfonso Signorini avrebbe dunque deciso di far slittare il party conclusivo del GF Vip per via delle notizie preoccupanti in merito alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L’ex premier è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano e – stando quanto riportato da Alessandro Rosica su Instagram – il conduttore deve aver considerato poco opportuni i festeggiamenti anche in virtù di una sua preoccupazione personale.

Silvio Berlusconi, le condizioni di salute preoccupano anche Alfonso Signorini: “Tra i principali motivi…”

“Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6″, scriveva così nella giornata di ieri Alessandro Rosica su Instagram, svelando dunque il cambio di programma in merito al party conclusivo del GF Vip organizzato dal presentatore. “Tra i principali motivi ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale”. Difatti, stando alle ultime notizie, il grado di apprensione rispetto alle condizioni dell’ex premier è aumentato in maniera notevole.

Proprio l’Ansa ha aggiornato poche ore fa sulle condizioni di Silvio Berlusconi spiegando: “Ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele”. Le condizioni dell’ex premier sarebbero comunque stabili e monitorate dallo staff sanitario: “La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero: le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili“. Dunque, appare del tutto lecita la scelta di Alfonso Signorini di rimandare i festeggiamenti del GF Vip in tempi decisamente più sereni.











