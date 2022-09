Alfonso Signorini, anticipazioni GF Vip 7: “Cambio look”/ “La casa? Ci saranno tagli”

Alfonso Signorini sulla casa del GF Vip 7: “Sarà nuova e molto più grande”

Alfonso Signorini è pronto per il suo debutto come conduttore del Grande Fratello Vip 7, che andrà in onda, salvo ritardi, il 19 settembre. Il conduttore, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, racconta delle novità che ha in serbo per la casa e lo studio del reality show. Questa edizione, subirà una sorta di “rivoluzione” voluta proprio dal direttore di Chi.

Sullo studio, Alfonso Signorini dichiara: “Sì, sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena. Altra novità: il “GF Vip” si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta”. Anche la casa subirà delle trasformazioni: “Sarà nuova e molto più grande, come anche il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un bagno solo e la piscina. Ci sarà ancora anche la suite”. La nuova edizione del reality non cambierà solo esteticamente, ma affronterà anche tematiche ambientali quali il risparmio energetico: “È un tema importante e non possiamo fare finta di niente. Ci adegueremo a norme molto rigide – assicura Signorini – sul risparmio dell’acqua, differenziazione di rifiuti, equilibrio eco-ambientale”.

Alfonso Signorini vuole rinfrescare l’immagine del GF Vip, ma anche la propria apportando alcune modifiche al look. Il conduttore, ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni, svela: “Avrò un basso profilo ma con elementi di novità. Giacca e cravatta nella vita non li uso mai, mi danno fastidio fisicamente. Quindi quest’anno elimino la cravatta. Ho studiato un’immagine nuova, più dinamica”.

Alfonso Signorini svela anche come faranno i concorrenti per andare a votare il 25 settembre, stando nella casa: “Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare ma poi salterà una puntata per fare la quarantena, perché continueremo ad applicare i protocolli di sicurezza anti-Covid”.

