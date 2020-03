Alfonso Signorini: “Antonella Elia rischia la fine di Mia Martini”/ Lite con la Lessa

Riti scaramantici e segni della croce per “scacciare” Antonella Elia. È ciò che Fernanda Lessa ha fatto nella Casa del Grande Fratello Vip e che diventa oggetto di accesa discussione nel corso della nuova diretta. Un filmato riassume, infatti, tutti i riti della Lessa contro la Elia: “Continua a farsi il segno della croce quando mi vede, mi dice che sembro indemoniata.” dichiara infatti Antonella. Alfonso Signorini chiede spiegazioni alla modella brasiliana che replica: “Lei è un pozzo di energia negativa, io credo nell’energia negativa perché io faccio yoga… chi si avvicina a lei cade in un buco nero!”

Alfonso Signorini attacca Fernanda Lessa e Valeria Marini: “È così che è iniziata per Mia Martini”

Parole molto pesanti che scatenano la replica infuriata di Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip. “Sentire questi discorsi nel 2020 mi viene la pelle d’oca. Mi sembrano cose medievali. – e continua – Ricordiamo che la strada di Mia Martini è iniziata da lì!” Poi è la Elia a dire la sua “Io sono esterrefatta!” In studio poi si continua a discutere per questa situazione: Alfonso Signorini non accetta e attacca sì Antonella Elia per aver messo le mani addosso a Valeria Marini, però è ancor più duro con i gesti “religiosi” fatti contro la Elia dalla Lessa e dalla stessa Marini.

