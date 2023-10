Alfonso Signorini bacchetta Fiordaliso e difende la storia tra Beatrice e Giuseppe/ “Surreale perché?”

Grande Fratello 2023, Fiordaliso definisce “surreale” l’amore tra Beatrice e Giuseppe

Ieri sera al Grande Fratello 2023 si è parecchio discusso del nascente sentimento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tuttavia, non tutti nella Casa sono convinti di questo reale trasporto tra i due e, in diretta, si è acceso il dibattito. In particolare è stata una parola pronunciata da Fiordaliso ad agitare gli animi: “surreale” è l’aggettivo con cui la cantante ha definito la nascente coppia. Fuori dalla Casa tale parola è stata interpretata come un riferimento alla differenza d’età tra i due, e Alfonso Signorini ha così colto la palla al balzo per uno spunto di riflessione su questa tematica.

Tutto è nato quando, dallo studio, Cesara Buonamici ha chiarito a Fiordaliso che è in realtà una coppia reale: “Non surreale. Ognuno fa la coppia a modo suo“. La cantante però spiega perché ha utilizzato quel termine: “Surreale perché è stato improvviso“, in riferimento alla velocità con cui nella coppia sembra essere esploso il sentimento.

Alfonso Signorini bacchetta Fiordaliso: “E allora i vari Briatore…?“

Alfonso Signorini tuttavia spiega che il termine usato da Fiordaliso è stato interpretato dai più come un chiaro riferimento alla loro differenza d’età. A quel punto, il conduttore del Grande Fratello 2023 ha preso le difese di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: “Vorrei concentrarmi su quel ‘surreale’: surreale perché? Perché una signora come Beatrice Luzzi può aver ceduto all’emozione e alla passione nei confronti di un uomo molto più giovane di lei? Questo è surreale forse?“.

In particolare il conduttore ha fatto altri esempi, dove però è l’uomo ad essere più grande della donna: “E allora perché non citiamo i vari Briatore che perdono la testa per la ventenne di turno e nessuno dice niente? Allora quello non è surreale? Se il signor Massimiliano Varrese perde la testa per Heidi, che comunque ha quasi 30 anni meno di lui, si è forse scandalizzato qualcuno?“. Signorini ritiene che non sia giusto scandalizzarsi se, in una coppia, la donna è più grande dell’uomo, mentre quando accade il contrario nessuno dice nulla. Fiordaliso si è però difesa, spiegando che il termine ‘surreale’ non era affatto riferito alla loro differenza d’età: “Qua nessuno parla di età, ma di differenza di carattere“. Signorini, però, le spiega che il termine utilizzato è stato interpretato in maniera differente: “Se noi diciamo ‘surreale’ noi pensiamo quasi tutti a quella cosa lì“.











