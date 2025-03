Cosa ne pensa Alfonso Signorini di Beatrice Luzzi come opinionista del Grande Fratello? Non è roba da tutti i giorni sentire il conduttore sbottonarsi su una delle protagoniste del reality di Canale 5, eppure nelle ultime ore è spuntato un post su X che nessuno si aspettava. Sul profilo de La Sambruna è stato pubblicato un video in cui Alfonso Signorini risponde ad una domanda dell’esperta di gossip che gli chiede un parere su Beatrice Luzzi. In particolare, le chiede cos’è successo all’opinionista dopo lo scorso anno.

Grande Fratello, Lorenzo incalza Emanuele Fiori: "Non sapevo neanche chi fosse"/ La reazione di Shaila

“Non so cosa le sia successo“, risponde il conduttore alla ragazza, la quale muove critiche pesanti sull’attrice di Vivere. In particolare, dice che tutto quello che esce dalla sua bocca è prevedibile: “Come opinionista del Grande Fratello è troppo schierata, difende sempre i giovinastri, va bene fare il ruolo della cattiva ma è banale e scontata“. Sambruna continua, e spiega che ogni volta si sa già quello che andrà a dire dieci minuti dopo, e che trova ingiusto che difenda sempre il clan composto da Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e compagnia.

Zeudi finalista del Grande Fratello, Shaila delusa: "Lorenzo mi ha penalizzata"/ "Ce l'ho con lui perché..."

Stefania Orlando e Beatrice Luzzi, quel litigio di cui Alfonso Signorini non sapeva nulla…

“Io voglio indagare sul perchè Beatrice Luzzi ce l’ha così tanto con Stefania Orlando“, dice Alfonso Signorini, ignaro che poco prima che venisse scelta come opinionista del Grande Fratello, lei e la Orlando hanno avuto un battibecco a Pomeriggio 5 dove si sono trovate parecchio in disaccordo su Shaila Gatta. La Sambruna continua: “Dice che tutti invidiamo Shaila e Lorenzo perché vorremmo essere loro. Ma ‘tutti’ chi? Boh, forse solo lei!“. Dopo le sue parole, Alfonso Signorini ha cercato di tergiversare ma poi ha promesso che nelle prossime puntate indagherà sulla vicenda.

Shaila Gatta perde le staffe al Grande Fratello/ "Che schifo, sono ricottari e nullafacenti", con chi ce l'ha