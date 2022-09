Alfonso Signorini cambia idea “Nessuna quarantena al GF post votazioni”/ Il rumors

Alfonso Signorini avrebbe cambiato idea sulle elezioni politiche: “Nessuna quarantena”

Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip sono sempre stati molto attenti a mettere in atto le procedure anti-Covid all’interno della casa. In effetti, i concorrenti si sottopongono a tamponi e a una quarantena serrata prima di entrare nel reality; in base a quanto detto dal conduttore a TV, Sorrisi e Canzoni, la stessa procedura sarebbe stata applicata anche per le votazione delle elezioni politiche, il 25 settembre: “Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (5 giorni), perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid”.

A quanto pare però, come riporta l’indiscrezione di Davide Maggio, Alfonso Signorini ci avrebbe ripensato: “Ebbene, consapevoli del rischio di lasciare una casa (semi)vuota, Grande Fratello – stando a quanto ci risulta – ha deciso last minute di abolire la quarantena per chi va a votare. Il concorrente, dopo aver svolto il suo dovere da cittadino, rientrerà immediatamente nell’abitazione di Cinecittà., con buona pace dei concorrenti vulnerabili, soprattutto per età, presenti in casa”.

Naturalmente, saranno previste altre misure di sicurezza come trasporto in macchina, guanti, mascherina e guardia del corpo che garantirebbe distanza tra il concorrente e le altre persone. Probabilmente prima di entrare a casa anche gli indumenti verranno sanificati.

Alfonso Signorini, in occasione di un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato quali saranno i cambiamenti del GF Vip 7 per quest’anno. A cominciare dallo studio, tutto subirà delle trasformazioni: ” Sì, sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena.

E ancora: “Altra novità: il “GF Vip” si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta”. Anche la casa subirà delle trasformazioni: “Sarà nuova e molto più grande, come anche il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un bagno solo e la piscina. Ci sarà ancora anche la suite”.











