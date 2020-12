Alfonso Signorini, clamorosa gaffe in diretta al GF Vip/ “Le tet*e della Gregoraci..”

La ventisettima puntata del Grande Fratello Vip 2020 è stata ricca di emozioni e colpi di scena per Alfonso Signorini che, dopo aver dovuto affrontare il caso Filippo Nardi squalificato senza appello e aver assistito alla clamorosa eliminazione di Cristiano Malgioglio, è stato il protagonista di una gaffe clamorosa. Tutto è avvenuto durante l’ultima parte della puntata. Dopo tante, forti emozioni, il conduttore ha deciso di rallegrare l’atmosfera in casa chiedendo alle concorrenti di deliziare il pubblico con una coreografia natalizia realizzata per loro da Matilde Brandi. Una prova, quella delle vippone, che è stata promossa a pieni voti sia dai presenti in studio che dai concorrenti. Signorini ha così chiesto a Matilde Brandi, Selvaggia Roma, Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria e Myriam Catania di esibirsi sui passi della stessa coreografia e, durante la performance, ha commesso una gaffe che ha immediatamente fatto il giro del web.

LA BATTUTA DI ALFONSO SIGNORINI SU ELISABETTA GREGORACI

Durante l’esibizione delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 eliminate, Alfonso Signorini, non essendosi accorto di avere il microfono aperto, si è lasciato andare ad una battuta su Elisabetta Gregoraci. Complice l’abito rosso, corto e con una scollatura a cuore indossato dall’ex moglie di Flavio Briatore, il conduttore del reality ha notato il decolletè della showgirl che rischiava di uscire dal vestito a causa dei passi della coreografia. “Le tette della Gregoraci le vedesse…”, ha detto Alfonso che si è poi interrotto, probabilmente, dopo essersi accorto di avere ancora il microfono aperto. Pur essendo uscita dalla Casa, la Gregoraci continua ad essere una grande protagonista del reality. Se la settimana scorsa ha dato vita ad un confronto molto animato con Pierpaolo Pretelli, stavolta fa parlare di sè per la gaffe di Signorini.





