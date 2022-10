Alfonso Signorini, clamorosa gaffe sulle nomination/ “E’ colpa del GF Vip, non mia”

Alfonso Signorini e la gaffe sulle nomination: “Questa volta non è colpa mia”

Alfonso Signorini non è completamente estraneo alle gaffe in studio, che spezzano la monotonia e strappano una risata al pubblico. Questa volta, il direttore di Chi, ha svelato quale fosse il “vippone” ad essere stato salvato dal televoto: “Il pubblico ha emesso il suo verdetto…A salvarsi è Patrizia…”

In studio cala il silenzio, e gli altri concorrenti hanno fatto notare che Patrizia Rossetti non fosse in nomination. A questo punto, Alfonso Signorini scoppia a ridere e dichiara: “Ah…Ma Patrizia non c’è? Patrizia era immune…Il GF Vip si è sbagliato…Stavolta non mi sono sbagliato io…Eh scusate…”. La responsabilità è stata, dunque, degli autori del Grande Fratello Vip 2022 che invece di Pamela Prati hanno scritto Patrizia Rossetti. A salvarsi, è stata la showgirl del Bagaglino che il pubblico a voluto tenere dentro la Casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini e la reazione alla mancata uscita di Gegia

A stupire particolarmente è la mancata uscita di Gegia; il pubblico, nonostante le parole forti che la gieffina a riservato a Marco Bellavia, ha voluto la comica ancora dentro il gioco.

La stessa attrice è rimasta colpita dall’essere salvata tanto che aveva già pronte le valigie perchè sicura di essere eliminata: “Grazie…Non me l’aspettavo…Avevo già la valigia pronta…Grazie per avermi perdonata. Avrete il caffè pagato.” A rimanere sorpreso da questo anche Alfonso Signorini che, senza peli sulla lingua, rivolgendosi a Gegia dichiara: “Anche noi siamo stupiti…Che credi?“. La comica però, nelle ultime ore, ne ha fatta un’altra delle sue insultando pesantemente Antonella Fiordelisi. Il pubblico perdonerà anche questa o deciderà che Gegia esca definitivamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022? Solo la prossime puntate si potrà avere un quadro più completo, intanto la clip video del suo insulto alla schermista è diventato virale.

