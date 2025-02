Iago Garcia riabbraccia mamma Carlota al Grande Fratello: commozione anche in studio

Anche nella puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5 questa sera, lunedì 17 febbraio 2025, non sono mancate le sorprese e i momenti di emozione e di commozione. Iago Garcia, in particolare, ha avuto modo di raccontare la sua storia personale e, soprattutto, di riabbracciare l’adorata mamma Carlota: una sorpresa davvero speciale per lui, che ha emozionato non solo il concorrente e il pubblico ma anche tutti i presenti in studio, Alfonso Signorini compreso.

Il rapporto tra una madre e un figlio è un tema che sta davvero a cuore al conduttore del reality, il quale è legatissimo al ricordo della sua adorata mamma. Molto spesso si è commosso ripensandoci, anche immedesimandosi nelle storie dei concorrenti, e anche dopo l’incontro tra Iago Garcia e la madre Carlota non ha trattenuto un velo di commozione; a farlo notare è stata soprattutto un’osservazione di Cesara Buonamici in studio, che ha visto Signorini visibilmente provato.

Alfonso Signorini commosso, l’osservazione di Cesara Buonamici

“Ti vedevo guardare quell’abbraccio della mamma, sai?” fa notare affettuosamente Cesara Buonamici ad Alfonso Signorini in studio, in riferimento all’incontro tra Iago Garcia e sua madre al Grande Fratello. L’opinionista manifesta vicinanza al conduttore, ammettendo di essersi commossa anche lei ripensando al rapporto con la sua figura materna: “Ti ero molto vicina, ho visto la tua espressione. Anche io lo devo dire di me stessa, perché mi ha commosso, mi ha commosso tanto“.

Alfonso Signorini, con le lacrime agli occhi ed uno sguardo visibilmente emozionato, ha però preferito cambiare discorso per non cadere nella commozione ancor più profonda e andare avanti con la diretta tv: “Lasciamo stare, non devi dirmi queste cose in diretta. Divento patetico“.

