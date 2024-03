Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello 2025?/ La risposta del conduttore

Alfonso Signorini alla conduzione del GF anche il prossimo anno?

Alfonso Signorini è ormai il volto indiscusso del Grande Fratello. Nonostante le polemiche, il conduttore è riuscito anche quest’anno a portare a casa un risultato notevole in termini di ascolti. L’edizione di quest’anno sta per terminare e sono tanti i fan curiosi di sapere se il direttore di Chi, condurrà il format anche il prossimo anno.

Signorini ha risposto in modo piuttosto criptico alla curiosità di un fan che gli chiede: “Condurrai il prossimo anno?”. “Non ho ancora consultato i tarocchi” ha replicato il conduttore. Dunque, ancora non è dato sapere se sarà lui a condurre il format. Secondo un rumor, il reality show prenderebbe la pausa di un anno per dare spazio a La Talpa che potrebbe essere lo stesso giornalista a condurre: sarà così?

Stefano Bettarini ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020, in cui è stato squalificato dopo soli 3 giorni per aver bestemmiato. Nonostante siano passati anni, il volto televisivo non ha mai perdonato questo provvedimento di Alfonso Signorini.

Inoltre, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Bettarini ha rivelato: “Ho fatto rinviare a giudizio Signorini per diffamazione insieme a Patrizia Groppelli a causa di un articolo pubblicato su Chi in cui venivo definito un uomo da tenere lontano, tutto muscoli e poca sostanza. Ad aprile ci sarà la prima udienza“. Poi ha aggiunto: “La verità è che mi avrebbero cacciato per un qualsiasi altro motivo. Dovevano trovare un pretesto e hanno trovato quello più triste. Per ciò che ho sempre dato a Mediaset, mi sarei immaginato un trattamento diverso. Sono stato bandito dalla rete, nessuno mi ha dato la possibilità di spiegare la mia versione. Ma si sa, nella tv come nel calcio non c’è riconoscenza”.

