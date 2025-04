Alfonso Signorini ancora conduttore del Grande Fratello 2025

La notizia era nell’aria, adesso è divenuta praticamente ufficiale. Per Alfonso Signorini è tempo di iniziare una nuova avventura al timone del Grande Fratello, il noto presentatore Mediaset ha infatti deciso di continuare il suo percorso alla guida del reality anche dopo l’edizione appena conclusa. A confermare la notizia, circolata già nelle scorse ore, è stato il sempre ben informato portale 361Magazine, che ha dato l’aggiornamento riguardo al presentatore, pronto a guidare almeno le prossime due edizioni del reality di Canale Cinque.

“Non si sa ancora se a settembre ci sarà lo stesso conduttore, ma qualora ci sarà, metterà come opinionista Stefania Orlando. Vi do questa esclusiva con largo anticipo” le parole sul futuro di Alfonso Signorini che dunque potrebbe spalancare le porte a Stefania Orlando, due volte concorrente del reality, come prossima opinionista. In attesa dell’annuncio ufficiale, però, sembra tutto già scritto.

Alfonso Signorini e le voci sul futuro

Nonostante nelle scorse settimane fossero circolate anche delle voci contrastanti sul suo futuro, Alfonso Signorini sarà ancora il padrone di casa del Grande Fratello. Il conduttore di Canale Cinque, che nutre della stima di Pier Silvio Berlusconi, guiderà ancora il programma nonostante gli ascolti ormai molto lontani dai fasti di un tempo.

Un’esperienza dunque destinata ad andare avanti, e pare che Alfonso Signorini si sia già messo al lavoro per la nuova edizione del reality, che festeggerà il 25esimo anniversario dal suo inizio e per questo ritroveremo nella casa del Grande Fratello molti concorrenti storici del programma.

