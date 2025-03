Solitamente è lui a creare gossip e tirar fuori confessioni scottanti, ma nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Alfonso Signorini ha fatto una dichiarazione inaspettata sulla sua vita privata. Sempre restio a parlare della sua vita amorosa, Signorini si è lasciato andare ad una confessione sul suo fidanzato in diretta al Grande Fratello, svelando anche da quanto tempo stanno ufficialmente insieme. Uno spunto nato da una clip mostrata durante la puntata, in cui le concorrenti Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, facendo le carte, hanno ipotizzato che il conduttore fosse fidanzato da sei anni.

Chi è Paolo Galimberti, il fidanzato di Alfonso Signorini

Una rivelazione che Signorini ha commentato definendo le due ‘maghe’ “una sola”, e quindi aggiungendo che, in realtà, è sì fidanzato, ma da molti più anni: “Sono 22 anni! Avete capito? 22!”, ha ribadito il conduttore, tra gli applausi del pubblico in studio e l’incredulità delle due concorrenti. “Quando uscite vi do qualche suggerimento su come resistere!” ha aggiunto, ironico, Signorini.

Per chi non lo sapesse, il fidanzato di Alfonso si chiama Paolo Galimberti, un imprenditore che ha lavorato anche in politica, che ha 57 anni. È un uomo schivo, che non ama stare sotto i riflettori. I due, infatti, vivono la loro relazione del tutto lontani dal gossip. In un’intervista a Verissimo di qualche anno fa, di questa longeva relazione Signorini ha dichiarato: “Io e lui abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi. Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza”.