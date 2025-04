Ci sta che dopo anni di conduzione di un reality show, peraltro che non raccoglie più gli ascolti sperati, e che è sempre il bersaglio di polemiche e critiche inesauribili, si abbia voglia di cambiare aria, prendersi una pausa. Alfonso Signorini intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato quanto segue: “Ho bisogno di staccare la spina. Non voglio pensare al futuro”.

I fan del Grande Fratello, o almeno quei pochi che sono rimasti, devono mettersi il cuore in pace: al momento il conduttore non ha confermato la sua presenza a settembre. Ma allo stesso tempo non ha neanche detto che sparirà dalla televisione. In questo momento ha bisogno di una bella pausa anche per dedicarsi a ulteriori progetti.

Alfonso Signorini si prende una pausa: “Non vuol dire che non farò più il GF, ma…”

“Non vuol dire che non farò più il GF o che sparisco dalla televisione” ha assicurato Alfonso Signorini sempre al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, dicendo che ha bisogno di ritrovare se stesso, insomma, di staccare la spina. Ora ha altro a cui pensare e non ha voglia che la prossima edizione sia nella sua mente.

Intanto iniziano a circolare già i nomi per sostituire il conduttore nella prossima edizione del Grande Fratello in partenza a settembre dopo la consueta pausa estiva: c’è chi dice che potrebbe arrivare Ilary Blasi, anche se gli ascolti di The Couple potrebbero far impensierire i vertici Mediaset, e anche Simona Ventura è tra le candidate, anche se appare un po’ più fumosa. Per quanto riguarda le opinioniste non si sa nulla, ma stando all’ultimo comportamento di Beatrice Luzzi sui social forse non sarà più della partita. Cesara Buonamici potrebbe essere confermata e la sorpresa potrebbe essere una Stefania Orlando nelle vesti di opinionista.

