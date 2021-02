Alfonso Signorini, dolce vendetta su Malgioglio/ Video: torta in faccia al GF Vip

La vendetta è un piatto che va servito freddo ed è quello che ha fatto Alfonso Signorini che, dopo essere stato vittima di uno scherzo organizzato da Cristiano Malgioglio che ha giocato sulla sua paura per i topi, durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2020, ha deciso di rispondere al paroliere con la stessa moneta. Tutto è accaduto durante le battute finali della semifinale della quinta edizione del reality show che ha decretato Stefania Orlando quarta finalista dopo le eliminazioni di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet battute entrambe dalla conduttrice. Prima di salutare il pubblico di canale 5 e i vipponi che, lunedì 1° marzo saranno i protagonista di una finale imperdibile, Alfonso Signorini ha fatto gli auguri in diretta a cinque persone tra ex concorrenti e concorrenti ancora in casa. Per festeggiare i cinque compleanni, non poteva mancare la torta che Signorini ha usato per vendicarsi di Malgioglio.

La vendetta di Signorini su Malgioglio con la torta di compleanno

Alfonso Signorini ha fatto gli auguri in diretta a Dayane Mello, Cecilia Capriotti, Matilde Brandi, Carlotta Dell’Isola e Sonia Lorenzini, tutte nate il 27 febbraio. Cinque compleanno che il conduttore del Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di festeggiare in studio con una torta di compleanno. Invece di mangiarla con le festeggiate e gli altri ospiti presenti in studio, tuttavia, Signorini ha deciso di utilizzarla per vendicarsi di Malgioglio che si è così ritrovato il viso ricoperto di panna. Prima che Signorini lanciasse la torta in faccia a Malgioglio, Elisabetta Gregoraci aveva già capito tutto come fanno notare gli utenti di Twitter. La Gregoraci, infatti, seduta accanto a Malgioglio, si alza prima di essere, a sua volta, colpita dai resti della torta.





© RIPRODUZIONE RISERVATA