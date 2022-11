Alfonso Signorini dopo colpo di tosse “Covid? Ho bronchite”/ “Mi spiace per i gufi”

Ormai al Grande Fratello Vip anche un colpo di tosse può far paura. Così capita che Alfonso Signorini all’inizio della puntata viene bloccato per qualche secondo da un colpo di tosse e cade il gelo in studio, visto che sono saliti a sei i concorrenti in quarantena a causa del Covid. Il conduttore del Gf Vip, però, ha voluto mettere subito le cose in chiaro, lasciandosi andare anche ad una battuta nei confronti dei suoi detrattori.

“Poteva mancare il mio colpo di tosse? Certo, è chiaro… Ragazzi, io sono felicemente negativo. Mi spiace per quelli che gufano, ma io sto benissimo”, ha affermato Alfonso Signorini tra gli applausi del pubblico e dei concorrenti usciti dal reality.

Lo sfogo di Alfonso Signorini contro i gufi…

Lo stesso Alfonso Signorini ha spiegato qual è il suo problema, che non ha nulla a che vedere con il Covid. “Ho solo una bronchite che non mi passa, però vabbè…”, ha chiosato il conduttore del Grande Fratello Vip, decidendo di chiudere subito la questione prima che potessero partire delle illazioni sui social, dove ogni particolare non sfugge all’attenzione degli utenti. Una cosa però non è chiara e lo stesso Alfonso Signorini non l’ha chiarita: chi sono queste persone che fugano contro il conduttore del Gf Vip? Resta un mistero da risolvere.

