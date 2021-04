Alfonso Signorini/ Dopo il Grande Fratello Vip delle polemiche torna in tv ma…

Alfonso Signorini torna in tv con l’inedito ruolo di concorrente e, soprattutto, dopo le polemiche che lo hanno travolto per via della sua lunga edizione del Grande Fratello vip 2020. Il conduttore, un tempo solo un opinionista del programma condotto da Ilary Blasi, ne ha preso il timone ormai da due edizioni sottolineando che non si occupa solo di tenerne le redini ma anche di ‘scriverlo’ e, quindi, di parteciparvi anche come autore. Questo ha mosso una serie di polemiche soprattutto perché l’ultima edizione ha visto Dayane Mello sempre al primo posto e, a detta del pubblico, proprio per colpa di chi tirava le fila del programma ovvero Alfonso Signorini e compagni. La bella brasiliana creava dinamiche e scuoteva i concorrenti della casa e allora perché favorirne l’eliminazione per poi rimanere senza spunti?

Alfonso Signorini torna in tv ad Avanti un altro! Pure di sera dopo le polemiche del GF Vip 2020

Il direttore di Chi sarà ospite nello speciale Avanti un altro in onda nel prime time di questa domenica su Canale5 e siamo sicuri che il pubblico coglierà l’occasione per accusarlo ancora di aver mandato allo sbando il Grande Fratello Vip 2020 portando avanti i suoi favoriti (Elisabetta Gregoraci compresa) lasciando in un angolo tutti gli altri o, addirittura, infierendo contro di loro (vedi Giulia Salemi). Nelle scorse settimane la stessa ex gieffina Carlotta dell’Isola si è detta pronta a querelare il conduttore perché si è permesso di bocciare la sua partecipazione al reality perché ben diversa rispetto a quello che aveva mostrato a Temptation Island, ma siamo sicuri che questo rovinerà il roseo futuro del direttore in tv? Siamo sicuri di no visto che si parla già della sua nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021 in partenza il prossimo autunno. Ne arriverà conferma questa sera sul palco di Avanti un altro al fianco di Paolo Bonolis?

