Scintille tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi nel dietro le quinte del Grande Fratello. Ma, procediamo con ordine. Ieri sera, lunedì 17 marzo, il conduttore e l’opinionista hanno avuto una discussione in diretta. Il motivo? Nel corso della puntata, Signorini ha chiamato al centro dello studio Stefania Orlando per discutere del suo tweet pubblicato in settimana contro Shaila Gatta. Nel post in questione, Stefania ha accusato la ballerina di aver lasciato Lorenzo solo per riuscire ad arrivare in finale e, quindi, di non amare veramente il modello. In studio, la Orlando ha ribadito la sua opinione, scontrandosi con l’ex velina.

Beatrice, però, ha voluto difendere Shaila, facendole sapere che, sotto il post di Stefania, la maggior parte dei commenti erano negativi. A quel punto, è intervenuto Alfonso, che ha rimproverato l’opinionista per aver dato ai concorrenti informazioni dall’esterno. Visibilmente nervoso, le ha fatto presente di aver violato il regolamento e di aver commesso un errore piuttosto grave. Ebbene, a quanto pare, la discussione è andata avanti anche durante la pubblicità, sfociando in toni molti accesi.

Scontro tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi nel dietro le quinte: cos’è successo durante la pubblicità del Grande Fratello

Alcune ore fa, Amedeo Venza ha pubblicato una segnalazione ricevuta da una seguace presente tra il pubblico del Grande Fratello. Nel messaggio in questione, la donna ha rivelato che, durante la pubblicità, Alfonso Signorini avrebbe lasciato furioso lo studio, scagliandosi contro Beatrice Luzzi. “Siamo rimasti scioccati”, ha scritto. L’esperto di gossip ha poi spiegato che la segnalazione è arrivata da una ragazza di nome Romina che parteciperebbe spesso alle dirette del GF. Successivamente, questa versione è stata confermata anche da Deianira Marzano, la quale ha svelato più dettagli sulla vicenda.

All’influencer è arrivata un’altra segnalazione di una persona che avrebbe ascoltato le urla di Alfonso direttamente dal bagno degli studi. “Ho sentito Alfonso fare il panico contro Beatrice, gli autori cercavano di calmarlo ma lui era molto alterato”, si legge nel messaggio condiviso da Deianira. Chiaramente, è necessario sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni non confermate e che, quindi, non è chiaro se questa lite sia realmente avvenuta o meno. Tuttavia, è evidente da settimane a tutti gli spettatori che il rapporto tra Alfonso e Beatrice sia ormai ai ferri corti.