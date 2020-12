Alfonso Signorini/ È fidanzato? Il misterioso compagno rivelato da…

Alfonso Signorini è ormai un vero e proprio personaggio televisivo. Erano lontani i tempi in cui era schivo della tv e lo vedevamo a stento, adesso è un po’ ovunque per la gioia dei fan e un po’ meno per quelli che non riescono davvero a farselo diventare simpatico. In questi mesi poi è leader del prime time di Canale5 al timone di una lunghissima edizione di Grande Fratello Vip 2020 che finirà il prossimo febbraio, sembra a mese inoltrato, e adesso?

Anche questa sera gli toccherà scendere in campo e per farlo ha deciso di cambiare sede, spostandosi su Italia1, e anche ruolo, rinunciando a quello di conduttore, per essere ospite e intrattenitore in una serata speciale in UP&Down – Un Natale Normale al fianco di Paolo Ruffini e talentuosi attori con la sindrome di Down. Chi conosce Alfonso Signorini conosce bene anche la sua sensibilità e siamo sicuri che il suo intervento sarà davvero da non perdere.

Alfonso Signorini ha anche il tempo per l’amore? Il misterioso compagno rivelato da…

Ma oltre a tutta questa televisione e alla direzione del settimanale Chi, cos’altro fa Alfonso Signorini? Sembra che il conduttore abbia anche tempo per la vita privata e se qualche tempo fa ha messo fine alla lunga relazione con Paolo Galimberti, noto imprenditore e Vice Presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia, adesso sembra che non sia più sigle. Lui stesso ha rivelato in occasione del suo compleanno di essere pronto a festeggiare con il suo compagno con una bella videochiamata, una torta che avrebbe fatto da solo e un bicchiere di vino. Ma chi è questo misterioso compagno?

All’Adnkronos ha spiegato: “Oggi festeggerò il mio compleanno, mettendomi stasera in conference call con il mio compagno e spegnerò le candeline con una Sacher preparata da me e una bella bottiglia di vino. Durante questo periodo di quarantena ho scoperto di essere bravissimo a fare le torte”. Ma di chi si tratta?



