Alfonso Signorini e Grecia Colmenares, bacio al Grande Fratello 2024/ Lui: “Facciamolo vedere alla Luzzi!”

Grande Fratello 2024, Grecia Colmenares spiazza Alfonso Signorini: la proposta

La puntata del Grande Fratello 2024 di questa sera si conclude con un “piccante” colpo di scena, regalato al pubblico da Alfonso Signorini e Grecia Colmenares. Il conduttore ha accolto in studio l’attrice, eliminata ufficialmente dal gioco, che ha fatto il suo ingresso tra gli applausi dal pubblico e con la grinta e l’energia che la contraddistinguono. Avvicinandosi al conduttore con un sacco nero colmo di cose da mangiare, l’ex gieffina ha estratto anche un pacchetto di biscotti a forma di bastoncino, per poi domandargli: “Signorini posso fare una cosa? Voglio farla con te“.

Il conduttore, incuriosito da questa richiesta, domanda: “Che cosa?“. Grecia a quel punto risponde: “Un bacio“. L’attrice ha così aperto il pacchetto di biscotti e, prelevandone uno, ha voluto imitare in parte l’iconica scena di Lilli e il Vagabondo, in cui i due protagonisti si scambiano un romantico bacio mangiando lo stesso spaghetto.

Alfonso Signorini e Grecia Colmenares, il bacio in diretta

Alfonso Signorini ha accettato la proposta di Grecia Colmenares, ma vorrebbe che a vedere la scena siano anche i concorrenti del Grande Fratello 2024. L’obiettivo, in particolare, è quello di fare ingelosire Beatrice Luzzi. “Però dobbiamo fare le cose per bene: facciamolo vedere alla Luzzi che muore di gelosia. Voglio farglielo vedere così diventa pazza“, ammette sarcastico il conduttore, per poi aprire il video-collegamento direttamente con il salone della Casa.

A quel punto Signorini saluta i concorrenti e, rivolgendosi alla Luzzi in riferimento alle rivelazioni dell’attrice sui rifiuti da lei dati ad alcuni attori hollywoodiani, esclama: “La Colmenares mi ha fatto una proposta indecente: avrei voluto dire di no, ma dopo quello che ho sentito tra te e Hollywood, ti rispondo così“. A seguire, il conduttore e Grecia mangiano il biscotto, avvicinando le loro labbra e scambiandosi un bacio in bocca in diretta. Applausi, risate e urla, dallo studio e in Casa, hanno accompagnato il divertente siparietto.

