ALFONSO SIGNORINI E LA MORTE DELLA MAMMA/ “Lei mi guarda da un’altra dimensione”

La madre di Alfonso Signorini è sempre nel pensieri del conduttore e giornalista. “Mia madre mi guarda ancora da un’altra dimensione”, ha detto subito dopo la scomparsa della donna a Verissimo, dove sarà presente come ospite anche nella puntata di oggi, sabato 8 febbraio 2020. Il lutto è avvenuto ormai nove anni fa, ma è facile credere come il dolore non abbia mai abbandonato il direttore di Chi. Durante una delle scorse edizioni del Grande Fratello Vip, Signorini ha diretto un pensiero particolare alla madre, approfittando del rapporto speciale che Raffaello Tonon ha con la donna che lo ha messo al mondo. “Vorrei esternare al nostro sconfinato pubblico un mio segreto, dato che si parla di profumo. Mia mamma che come ben sai non c’è più, mi aveva regalato una sciarpa che per un po’ di tempo mi ha consolato, perché sentivo il suo profumo”, ha rivelato.

ALFONSO SIGNORINI, LA MORTE DELLA MADRE DURANTE LA MALATTIA

Tempo dopo, Alfonso ha scoperto che la fragranza era scomparsa dall’indumento: per lui è stato uno dei giorni più brutti della sua vita. In quel momento infatti ha dovuto fare i conti per la seconda volta con il fatto che la madre non ci fosse più. La madre di Alfonso Signorini è scomparsa senza sapere che il figlio stava vivendo un momento drammatico per via della sua salute. La donna infatti se ne è andata proprio nel periodo in cui il giornalista ha scoperto di avere la leucemia mieloide acuta: è stato lui a scegliere di non dirle nulla, per non impensierirla troppo. “La mia mamma è un po’ la mia vita. Lei mi ha insegnato il senso del lavoro e della fatica. La immagino sempre insieme a me ed è un po’ la mia bambina”, ha detto diverso tempo fa, in occasione del lutto.

LA VISITA DI BERLUSCONI

Il giorno in cui la madre è morta, Signorini ha deciso di rimanere da solo con la sua sofferenza. Distrutto dalla perdita del centro della sua vita, come ha rivelato a Belve. “Quando mia mamma è morta, lui [Silvio Berlusconi, ndr] sapeva benissimo che per me era il centro dell’universo, era davvero la mia vita”, ha raccontato, “devo dire la verità, a fatica, gli ho aperto la porta di casa. Ecco, in quel momento, lui che cosa ha fatto? Io non ho più visto in lui né Berlusconi, né altro. Mi ha preso la mano, perché stavo parecchio male, anche perché ero nel pieno della malattia, mi ha tenuto per mano nel letto, facendomi addormentare alle 2 del mattino”. Quattro ore più tardi, al suo risveglio, il conduttore ha trovato un messaggio di Berlusconi, con cui lo invitava a chiamarlo non appena avesse aperto gli occhi.



