Alfonso Signorini “Ecco il cast del Grande Fratello Vip”/ “Tamponi per tutti e..”

Alla fine ad avere l’ultima parola (e l’ufficialità) sul cast del Grande Fratello Vip 2020 è proprio lui, il padrone di casa, Alfonso Signorini. Reduce dal successo della sua “prima” edizione come conduttore e autore, il direttore ha voluto mettere le mani in pasta anche questa volta anche se lui stesso ci tiene a ribadire che, almeno fisicamente, terrà la distanza da tutto e tutti. Da ipocondriaco quale è, Alfonso Signorini ha richiesto sterilizzazione, sanificazione e tamponi a tappeto a tutti e di continuo perché “sono terrorizzato all’idea del contagio, se mi togli la mascherina rischio un attacco di panico”. Ecco perché il suo Grande Fratello Vip ripartirà proprio dalle misure anti-Covid ma sarà ben diverso da quello che ha chiuso proprio in piena pandemia nella prima parte di questo caldo 2020. Alfonso Signorini ha spiegato che non entrerà nella casa, che il pubblico ci sarà ma in versione ridotta, che Antonella Elia e Pupo sono stati sottoposti a tampone (e lo faranno di continuo proprio come lui) e che sarà tutto molto controllato. Ma chi entrerà nella casa?

ALFONSO SIGNORINI PRESENZA IL CAST DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

E’ sempre Alfonso Signorini a spiegare che i concorrenti saranno 20 (perché una coppia conterà per uno, MariaTeresa Ruta e figlia) e che la casa che li ospiterà sarà in stile anni ’70 e sarà “di rottura rispetto alle passate edizioni”. Ma chi sono i concorrenti della nuova edizione? Le donne scelte da Alfonso Signorini sono Stefania Orlando, Matilde Brandi, Patrizia DeBlanck, Flavia Vento, Myriam Catania, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Adua Del Vesco, Francesca Pepe e la conduttrice con la figlia. Gli uomini scelti sono Andrea Zelletta, Fulvio Abbate, Fausto Leali, Paolo Brosio, Denis Dosio, Enock Barwuah, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra. Il Grande Fratello Vip 2020 prenderà il via lunedì 14 settembre e andrà in onda anche il venerdì.



