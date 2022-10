Alfonso Signorini fidanzato? Orietta Berti “Sei innamorato!”/ Lui conferma: “È vero!”

Alfonso Signorini innamorato e fidanzato? La rivelazione l’ha fatta Orietta Berti, anche se inconsapevole, per quanto riguarda l’amore, ma poi è arrivata la conferma del conduttore del Grande Fratello Vip, anche se non sul fidanzato, ma sul fatto che prova questo sentimento. Tutto è partito al rientro da uno stacco pubblicitario. “Mi ricordi tantissimo Cenerentola, che dopo mezzanotte cambia tutto, può succedere qualsiasi cosa”, ha detto Sonia Bruganelli.

Allora il giornalista ha fatto una richiesta particolare: “Io sarò Cenerentola, ma almeno trovami un principe azzurro, perché qua non si batte chiodo”. Allora Orietta Berti ha lanciato il suo scoop proprio su colui che di scoop se ne intende, visto che fanno parte del suo lavoro del Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini e lo “scoop” di Orietta Berti

“Per me c’è già”, ha esclamato Orietta Berti al Grande Fratello Vip. “Quando l’amore viene il campanello suonerà”, ha intonato la cantante. “Tu sei già innamorato”, ha sentenziato l’opinionista del reality. “Per te c’è già? Come fai a saperlo? È vero”, la replica di Alfonso Signorini, che quindi non ha affatto smentito la sua opinionista.

“Ecco, lo vedi! Non mi sbaglio mai”, ha commentato Orietta Berti, incassando un bacio e abbraccio affettuoso da parte del conduttore, che però non si è soffermato oltre sulla questione, quindi non ha fatto alcuna ulteriore rivelazione in merito alla sua vita sentimentale.

