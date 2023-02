Alfonso Signorini, frecciatina a Luca Onestini?/ La pungente risposta su Chi…

GF Vip, Luca Onestini divide il pubblico: “Arrogante e presuntuoso“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 una delle figure più chiacchierate (e discusse) è sicuramente quella di Luca Onestini. Il concorrente si sta rivelando grande protagonista di questa edizione e, per il suo carattere e per la cerchia di amicizie costruite a Cinecittà (una su tutte quella con Oriana Marzoli), sta decisamente dividendo il pubblico. Chi lo supporta dall’esterno, come i suoi fan, quelli di Oriana e quelli di tutti gli ‘Spartani’, e chi invece non tollera i suoi atteggiamenti, come i fandom di Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi su tutti.

Tra il pubblico serpeggia amarezza per la piega che Onestini, a detta di molti, avrebbe preso dalla sua prima partecipazione al reality (nel 2017) ad oggi. Sulla rivista Chi, una lettrice ha espresso il suo pensiero rivolgendosi direttamente al direttore Alfonso Signorini: “Vedendo il GF Vip mi rendo conto di come possono cambiare le persone: mi ricordo di un Luca Onestini, prima a Uomini e donne e poi al GF, ragazzo educato e umile. Me lo ritrovo dopo quattro anni arrogante, presuntuoso e maniacalmente attento a uscire sempre bene come personaggio. Anche con la dolce Ivana… insulti e minacce. La popolarità a volte rovina le persone!“.

Alfonso Signorini, risposta spiazzante su Chi: “Si cambia, non sempre in meglio“

Il commento della lettrice sembra mettere in cattiva luce il comportamento di Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022, considerato arrogante e presuntuoso. Ma a sorprendere decisamente è la presa di posizione di Alfonso Signorini che, sulle pagine di Chi nel nuovo numero uscito oggi in edicola, ha così risposto alla sua lettrice: “Crescendo si cambia. E non sempre in meglio. Un caro saluto“. Una risposta che sembra andare contro Luca Onestini e contro il cambiamento che avrebbe avuto nel corso degli anni.

Parole che potrebbero far storcere il naso ai numerosissimi sostenitori dell’ex tronista di Uomini e donne, che può contare su una corazzata di fan. Nella Casa la sua figura è sempre più al centro dell’attenzione, non solo per il gelo con Nikita Pelizon dopo le tensioni degli ultimi mesi, ma anche per il suo rapporto con Ivana Mrazova.











