Si è concluso il Grande Fratello dopo sei mesi di messa in onda tra alti e bassi dal punto di vista degli ascolti tv. Nella puntata di ieri Alfonso Signorini ha annunciato che a settembre partirà una nuova edizione che andrò avanti chissà quanto, ma lui ci sarà a condurla oppure no? Non lo ha specificato, cosa che ha fatto venie i dubbi sui social e ha fatto scatenare gli addetti ai lavori. A Boom, il suo programma social su Instagram, ha dato una risposta piuttosto spiazzante, perché non ha né confermato né smentito un suo ritorno al timone.

Grande Fratello nuova edizione a settembre/ Alfonso Signorini ci sarà? Il dubbio dei fan

“Se torno l’anno prossimo? Adesso penso a riposare, non voglio parlare di lavoro, sono in vacanza”: queste sono state le parole del conduttore, che appunto non ha confermato di essere alla guida della prossima edizione che potrebbe vedere nel cast le stelle che hanno fatto grande il programma.

Alfonso Signorini lascia dopo sei edizioni? Chi potrebbe prendere il suo posto?

Sempre a Boom, il format social di Alfonso Signorini, quest’ultimo ha confessato di aver vissuto un viaggio lungo sei mesi e che è contento di come siano andate le cose, ed è anche felice della vittoria di Jessica, nonostante forse tenesse in cuor suo per la generosità e l’allegria di Helena Prestes, che si è accontentata del secondo posto, ma soprattutto dell’amore travolgente di Javier Martinez.

Beatrice Luzzi spiazza Signorini: "GF? Mi piacerebbe condurlo con te"/ Lui: "Non arriveremmo alla 3° puntata"

Nel caso in cui il conduttore e giornalista non dovesse essere confermato alla guida del Grande Fratello 2025/26, chi potrebbe prendere il suo posto? Ultimamente si faceva il nome di Veronica Gentili, che sarà alla guida de L’Isola dei Famosi. Bisogna dire che Mediaset sembra essere pronta a sperimentare nuove conduzioni, basti pensare ai numeri zero che hanno registrato diversi volti ‘nuovi’ per il sostituito di Striscia La Notizia e per nuovi game show da posizionare nella fascia preserale. A questo punto non si può far altro che pensare che anche le opinioniste potrebbero essere sostituite, anche se Cesara Buonamici è molto rispettata a benvista. Un acquisto più che gradito sarebbe quello di Stefania Orlando, che ha dimostrato di saper tenere testa a tutti i concorrenti del GF e soprattutto a Beatrice Luzzi.

Alfonso Signorini "stuzzica" Ilary Blasi: "Ti vendi due Rolex e…”/ Lei: “Ho iniziato a smontarti il camerino”