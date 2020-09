Alfonso Signorini gaffe al GF Vip “Quel negro..”/ Dopo squalifica di Fausto Leali…

Fausto Leali ha pagato per la sua ignoranza o, forse, per la sua ingenuità, convinto che potesse parlare al Grande Fratello Vip come fa con gli amici a casa sua o al bar, e Alfonso Signorini? Al pubblico del reality non sfugge niente soprattutto perché in molti lo seguono proprio per essere pronti a puntare il dito contro quello o quell’altro vip ma questa volta è toccato proprio a lui, il padrone di casa, che per mettere una toppa al problema causato da Fausto Leali e alle polemiche che ne sono seguite, si è reso protagonista di una gaffe che difficilmente dimenticheremo. Ma cosa è successo di preciso? L’argomento ancora era la famosa parola negro che il cantante è convinto indichi una razza e proprio dopo che Alfonso Signorini ha chiuso l’argomento dicendo che questa parola al Grande Fratello Vip non si può dire, ecco che un attimo dopo è lui ad usarla.

ALFONSO SIGNORINI, GAFFE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 SUL “NEGRO”

Alfonso Signorini è caduto nella trappola e si è lasciato andare ad una gaffe che non è sfuggita al popolo dei social. Un attimo dopo, proprio in diretta al Grande Fratello Vip, ha spiegato: “Pensa a quel poliziotto che ha messo il ginocchio sulla faccia di quel negro”. I social sono subito impazziti facendo notare che forse Fausto Leali non è così colpevole visto che spesso e volentieri si usa questa parola ma non per colpire e ferire chi ci sta vicino. Cosa farà adesso Signorini? Si scuserà oppure alla fine dovremo fare finta di niente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA