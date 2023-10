Alfonso Signorini, gaffe al Grande Fratello su Jill Cooper “Assomigli a Giacomo Urtis”/ “L’ho fatta grossa”

Grande Fratello 2023, 11a puntata: Jill Cooper è una nuova concorrente

L’11a puntata del Grande Fratello 2023 ha toccato picchi forse mai visti di tensione, ma arriva sempre qualche spunto calzante per raffreddare gli animi e lasciare spazio all’ilarità. L’occasione questa sera è stata offerta direttamente da Alfonso Signorini, protagonista di una goliardica gaffe nel fare gli onori di casa a Jill Cooper, nuova concorrente del Grande Fratello 2023.

L’ingresso di Jill Cooper ha chiamato in causa anche Beatrice Luzzi; ricordando lo scontro di alcune puntate fa con Jane Alexander, Alfonso Signorini ha scherzato sulle tante similitudini tra la nuova concorrente all’attrice per farle credere che fosse proprio la “antagonista” ad essere in procinto di varcare la soglia della porta rossa. A gran sorpresa però, la Luzzi si è trovata di fronte proprio Jill Cooper, che però non è del tutto estranea alla vicenda.

Prima di arrivare alla goliardica gaffe di Alfonso Signorini, Jill Cooper ha avuto modo di chiarirsi con Beatrice Luzzi rispetto a quanto scritto sui social di recente. La nuova concorrente del Grande Fratello 2023 ha infatti commentato un recente post di Justine Mattera, in difesa di Jane Alexander. Le sue però non hanno dato adito ad una diatriba e per ora non sembrano sul piede di guerra.

Da qui ci si avvicina allo strafalcione di Alfonso Signorini che chiama in causa una particolare “assonanza” tra Jill Cooper e Giacomo Urtis. Il conduttore lancia la clip di presentazione della nuova concorrente per poi interloquire proprio con l’esperta di fitness. “Tu sei un’icona, ispiri tutti. Sai chi mi ricordi un po’, secondo me si è ispirato a te anche Giacomo Urtis, vi assomigliate tantissimo”. Parte così un fiume di risate tra i concorrenti e il pubblico in studio; anche il conduttore non trattiene la risata una volta ritornato il collegamento in studio. Jill Cooper non ha comunque preso male la gaffe del conduttore, anzi; si è lasciata andare anche lei ad una sonora risata.

