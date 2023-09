Alfonso Signorini, gaffe hot al Grande Fratello: “Il mistero del punto G”/ Gelo in studio: “Sarò licenziato!”

Gaffe di Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023: “Dobbiamo risolvere il mistero del punto G”

Super gaffe dai toni hot quella commessa da Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello 2023. Tornato da un blocco pubblicitario, il conduttore si preparava a risolvere un mistero in merito ad una prova dei concorrenti. Nel particolare, i due gruppi – casa e tugurio – avrebbero dovuto trovare sul fondo della piscina le lettere per comporre la parola ‘tugurio’; quando però è arrivato il turno dei concorrenti che risiedono in Casa, la lettera ‘G’ è misteriosamente scomparsa.

Pronto a chiarire l’accaduto con i concorrenti, Signorini ha dunque richiesto il collegamento con la Casa ed è qui che è caduto in errore. Invece di dire “Dobbiamo risolvere il mistero della G”, il conduttore ha dichiarato: “Apritemi la casa perché dobbiamo risolvere il mistero del punto G“.

Alfonso Signorini, imbarazzo in studio e appello a Cesara Buonamici: “Sarò licenziata”

In un attimo Signorini e l’intero studio si sono accorti dell’enorme gaffe commessa dal conduttore. “Vabbè, sarò licenziato!”, è stata la battuta imbarazzata di Alfonso, da contestualizzare nelle nuove norme editoriali pulite ed educate volute da Pier Silvio Berlusconi. “Cesara salvami tu!” è stato allora l’appello di Signorini alla Buonamici, che non è riuscita a trattenere una battuta: “Ti dò l’immunità ogni puntata da Pier Silvio!”

