Alfonso Signorini gaffe in diretta al Grande Fratello 2023/ Il conduttore si confonde, gelo in studio

GF, Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti: “Basta perbenismo”

Sono passate alcune settimane dall’inizio del Grande Fratello e ancora non si sono create dinamiche interessanti. I concorrenti sembrano frenati e impauriti dal lasciarsi andare, per via della stretta anti-trash imposta da Mediaset. Tutto questo si sta ripercuotendo sugli ascolti, in calo rispetto alle passate edizioni.

Proprio per questo, Alfonso Signorini ha aperto la puntata facendo la ramanzina ai concorrenti: “Siete tutti educati come piace a noi, ma l’educazione non vuol dire perbenismo, sentitevi liberi di dire quello che pensate davvero, anche risultando scomodi” afferma il conduttore. Effettivamente, il pubblico sembra essere annoiato di fronte alla condotta esemplare dei gieffini. Che sia davvero il trash quella componente che alimenta il reality show?

Alfonso Signorini e la gaffe sull’inizio del Grande Fratello: ecco cosa ha detto

In passato Alfonso Signorini è stato protagonista di diverse gaffe nelle passate stagioni, quest’anno non era ancora successo nulla fino alla diretta di ieri, 25 settembre. Il conduttore si ero protagonista di un piccolo errore che ha reso la serata sicuramente più divertente.

Nel rimproverare i concorrenti di troppo “perbenismo”, il conduttore aggiunge: “Sono passati 20 giorni dall’inizio del programma, se non di più. Ormai è tanto tempo“. In realtà, sembra che Signorini non abbia fatto bene i conti, oppure si sia dimenticato quando è iniziato il programma. Grande Fratello 2023 ha acceso le luci l’11 settembre, per cui sono passati 15 giorni un tempo che non può essere considerato lungo. E’ molto probabile che i concorrenti debbano ancora ambientarsi e abituarsi alla rigidità delle regole, e che presto daranno contenuti più interessanti al pubblico.

