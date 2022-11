Alfonso Signorini gela Giulia Salemi al GF Vip: “Sembri un preservativo vestita così”/ Berti: “Pare nuda!”

Alfonso Signorini gela Giulia Salemi sul suo abito al Grande Fratello Vip: “Sembri un preservativo!”

Stupisce ancora Giulia Salemi con i suoi look al Grande Fratello Vip 2022. Dopo la sensualissima tuta nera in latex della scorsa puntata, questa sera arriva in studio ancora una volta in latex ma con un minidress color nude che indossa quasi come se fosse una seconda pelle. Il look molto sensuale viene subito notato da Alfonso Signorini che chiama Giulia a centro studio per mostrarla all’intero pubblico.

Una volta al suo fianco, Signorini però si lascia andare ad una battuta che gela la Salemi: “Sembri un preservativo così! Scusami eh ma…” Giulia non perde il suo sorriso mentre Alfonso lascia la parola a Orietta Berti. L’opinionista la guarda da lontano e lancia il suo di commento pungente: “Sembra nuda vista così da lontano”, poi però aggiusta il tiro “Stai benissimo comunque”. Giulia lascia così il centro dello studio e torna alla sua poltrona mentre il web letteralmente impazzisce di fronte al suo look di questa sera. Per il web è infatti “Stupenda” e, anzi, sera dopo sera al Grande Fratello Vip sempre più bella.

