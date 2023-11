Alfonso Signorini gela i concorrenti del Grande Fratello 2023/ “Non vedo entusiasmo, datevi una mossa!”

Grande Fratello 2023, Fiordaliso contro tutti: il duro sfogo

La puntata di questa sera del Grande Fratello 2023 si apre con una clip che vede coinvolta Fiordaliso. La cantante, nel corso delle ultime ore, si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro alcuni ragazzi nella Casa, da Angelica a Letizia, sino a Mirko e Giuseppe. A suo dire, molti dei giovani concorrenti avrebbero perso l’entusiasmo iniziale e, tra piagnistei e crisi continue, non si starebbero vivendo appieno questa esperienza. Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento e, al termine della clip, ha dato ragione assoluta a Fiordaliso.

Il conduttore ha infatti approfittato dello sfogo della cantante e, cogliendo la palla al balzo, ha aperto uno spunto di riflessione rivolgendosi soprattutto ai gieffini più giovani: “Mi pare sia una critica rivolta ai giovani che forse vivono un po’ con il freno a mano, che non si lasciano andare alle emozioni, che non vivono questa straordinaria avventura. E magari stanno lì a rimpiangere qualcosa, ma finché siete lì dentro, vivete la gioia di stare al Grande Fratello“.

Alfonso Signorini, ramanzina ai concorrenti: “Se non state bene, uscite!“

Chi fra tutti non sta vivendo un periodo particolarmente positivo è sicuramente Ciro Petrone. L’attore, infatti, ha rivelato di non riuscire a dormire e di avere spesso mal di testa, problemi che non gli consentono di vivere appieno l’avventura al Grande Fratello 2023. Inoltre, entrato come uno dei papabili mattatori di questa edizione grazie alla sua simpatia e irriverenza, sembra ora aver perso l’entusiasmo iniziale.

Affrontando questo argomento, Alfonso Signorini ha fatto una ramanzina generale a tutti i concorrenti, invitandoli a viversi questa esperienza o, altrimenti, lasciare la Casa: “Il discorso è sempre questo: se non state bene dentro la Casa, uscite ragazzi, ve lo dico con grande schiettezza. Non è che vi teniamo lì con la pistola alla tempia. Siete entrati con grande entusiasmo, e vorrei ritrovare lo stesso entusiasmo con cui siete entrati dentro la Casa. E purtroppo questo entusiasmo, sono d’accordo con Fiordaliso, non lo vedo in tutti. Quindi datevi una mossa“.

