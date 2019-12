Alfonso Signorini/ “Giulia De Lellis opinionista al Grande Fratello Vip? Volevo..”

Continua la promozione per il lancio del Grande Fratello Vip 2019 che sbarcherà su Canale5 il prossimo mese di gennaio portando con sé importanti volti della musica e dello spettacolo. Sono stati diversi gli annunci di questi giorni a cominciare dagli opinionisti, che saranno Wanda Nara e Pupo, e finendo ai primi concorrenti tra Rita Rusic, Antonella Elia, Adriana Volpe e Clizia Incorvaia. Sono molti quelli che sono finalmente felici di sentire qualche nome noto e pochi sconosciuti in questa nuova edizione ma è vero anche che ci sono fan che attendono fuochi d’artificio tra liti e nuove storie d’amore. A confermare che è proprio questa la volontà di molti concorrenti è stato Alfonso Signorini che in una piccola intervista pubblicata poco fa sui profili social ufficiali ha annunciato che “In molti sono pronti a dare nuovo slancio alla loro vita proprio partecipando al reality e rimanendo nella casa per qualche settimana”.

ALFONSO SIGNORINI: “AVREI VOLUTO GIULIA DE LELLIS TRA GLI OPINIONISTI MA…”

La rivelazione più importante, però, è quella che il conduttore della nuova edizione del Grande Fratello Vip fa sui suoi opinionisti e, in particolare, sulla parte “femminile”. Alfonso Signorini ricorda alcune frasi storiche delle passate edizioni e una di queste è relativa proprio a Giulia De Lellis, già concorrente del programma, ed è a quel punto che rivela che avrebbe voluto averla come opinionista “ma che le cose poi sono andate diversamente. Avrei voluto vederla in questa veste nuova…”. Cosa è successo e come mai l’influencer avrebbe rifiutato tante prime serate su Canale5 tra abiti da indossare e trucchi da promuovere prima e dopo la diretta? Il mistero adesso corre sul filo e siamo sicuri che appena le sue bimbe inizieranno a pressarle di domande scopriremo la verità su quanto è accaduto (forse).

