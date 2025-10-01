Alfonso Signorini, intervistato dal Corriere della Sera, spiega perché ha lasciato la guida del Grande Fratello. E sull'edizione Vip...

Alfonso Signorini e il Grande Fratello: “Con Simona Ventura ci siamo sentiti…“

Lo scorso lunedì sera ha debuttato il Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura, al ritorno al timone di un reality televisivo dopo tantissimi anni. La conduttrice ha raccolto il testimone di Alfonso Signorini, padrone di casa delle ultime edizioni, e proprio lo stesso giornalista ha voluto commentare questo importante passaggio di consegne in un’intervista al Corriere della Sera, dove si è anche soffermato sul suo privato.

Alfonso Signorini si sposa con il compagno Paolo, ecco chi è/ "Dopo 25 anni è giusto"

In merito ha raccontato di aver seguito la prima puntata del nuovo GF e ha spiegato: “Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica“.

Giulia Soponariu squalificata al Grande Fratello 2025?/ Una frase scatena la tempesta: è polemica

Il conduttore ha poi spiegato di aver abbandonato il timone del reality per la stanchezza accumulata e i ritmi forsennati delle ultime edizioni: “Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante. Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3“.

Alfonso Signorini spiazza sul GF Vip: “Se non si farà, pazienza!“

Il Grande Fratello degli ultimi anni ha subito una vera e propria svolta, nella scelta dei concorrenti e nella narrazione delle loro stesse storie. Alfonso Signorini commenta così le edizioni sotto la sua guida: “Prima il GF era puro intrattenimento, c’erano i giochi, le vasche, tutte cose che anche quando ero opinionista sentivo poco in linea con il mio modo di essere. Mi è venuta la curiosità di conoscere di più la vita di questi ragazzi, e si è rivelata una cifra connotativa dell’ultimo ciclo del Grande Fratello“.

Pagelle Grande Fratello 2025, prima puntata lunedì 29 settembre/ Ventura vince, Matteo e Giulio "paraventi"

Infine, in merito alla possibilità di vedere il prossimo anno una nuova edizione Vip del reality, di cui si è tanto vociferato nell’ultimo periodo, il conduttore lascia aperto il dubbio: “Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza“.