Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip? Ho sbagliato tanto”/ “Ho avuto il Covid e..”

Alfonso Signorini sicuramente è stato uno dei personaggi del 2020 (e non solo). E’ tornato due volte in tv con il Grande Fratello vip mettendo insieme un’edizione dei record per lunghezza, polemiche e anche espulsioni, ma adesso ha deciso di chiudere con tutto e tutti, ha ripreso in mano la sua vita e ha ammesso di non aver sentito più nessuno dopo il programma perché lui ama tenersi fuori dalle questioni ma oggi, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha detto la sua su molte cose spaziando dalla sua vita di bambino solitario, dedito alla lettera e di figlio di famiglia poco abbiente, finendo poi a parlare della sua edizione del Grande Fratello Vip 2020 spesso al centro delle polemiche a cominciare da quelle degli addetti ai lavori. Proprio Aldo Grasso l’ha definita una ‘cagata pazzesca’ ma Alfonso Signorini ammette gli errori e gli scivoloni, impossibili da gestire con una diretta così lunga, ma poi rilancia: “Quando fai un programma come il Grande Fratello è innegabile che la percentuale di rischio sia altissima.. C’è sempre il rischio di scivolare, me ne sono reso conto e ho chiesto scusa. Non credo sia una cosa negativa chiedere scusa. Da qui a definire il programma una cagata pazzesca ci avrei pensato due volte, anche per rispetto ai milioni di persone che lo guardano”.

Dall’altro lato Alfonso Signorini torna a parlare anche della sua salute. Dopo la leucemia e il rischio di morire, il conduttore e direttore ha preso in mano la sua vita tagliando i rami secchi e concentrandosi sulle cose che vuole fare e non su tutto quello che arriva ma poi rivela anche che dopo il Grande Fratello Vip 2020 ha avuto il Covid e a tal riguardo rivela: “Non l’ho mai detto ma dopo il Grande Fratello ho preso il Covid, ho vissuto giorni molto brutti. Non volevo andare in ospedale, vivevo da solo e aggiornavo i medici. Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia. Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre”.

