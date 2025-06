Alfonso Signorini avrebbe potuto ereditare la conduzione di Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino? Il conduttore, che nei prossimi mesi ritroveremo al timone del Grande Fratello, sarebbe stato contattato da Pier Silvio Berlusconi per guidare la prossima edizione del programma pomeridiano, che da settembre avrà una nuova guida dopo la separazione da Myrta Merlino, che sembra invece destinata a un programma in prima serata, probabilmente su Rete 4. Il noto portale TVBlog.it, sempre ben informato sulle dinamiche televisive, avrebbe aggiornato così sul tema: “Ma Alfonso Signorini avrebbe tutte le caratteristiche che l’ad Mediaset starebbe cercando per la conduzione di Pomeriggio Cinque, è un volto noto, un personaggio che il pubblico ha imparato a conoscere, è un professionista dell’informazione ed è anche un esperto di gossip. Ma Signorini pare che abbia declinato l’offerta”.

Niente Pomeriggio Cinque dunque per Alfonso Signorini, che invece ritroveremo molto presto al timone del Grande Fratello. Non sarà alla guida del programma pomeridiano di Mediaset però, che dovrà invece ripensare ai programmi dei prossimi mesi.

Alfonso Signorini torna al Grande Fratello: si riparte a settembre

Il Grande Fratello sarà ancora il programma affidato ad Alfonso Signorini, che dunque ripartirà dal timone del reality Mediaset il prossimo settembre per quella che sarà senza dubbi una speciale edizione del format. Il padrone di casa guiderà una versione speciale del Grande Fratello, che festeggerà i 25 anni di messa in onda con un’edizione che vedrà per l’occasione entrare nella casa molti dei personaggi storici della trasmissione.

E una certezza, Alfonso Signorini continuerà ad essere il padrone di casa della trasmissione dopo il suo approdo nel gennaio del 2020, quando andava in onda la quarta edizione del reality in versione vip dopo le tre guidate da Ilary Blasi.